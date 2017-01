Dois presos morrem em rebelião numa cadeia do Brasil

Ontem às 21:53 Facebook

Pelo menos dois homens morreram, esta quarta-feira, e outros dois ficaram feridos durante uma rebelião dentro de uma prisão, na cidade de Patos, no estado brasileiro do Paraíba.

O incidente, ocorrido na penitenciária Romero Nobrega Patos, acontece na mesma semana em que um motim numa prisão em Manaus provoca cerca de 60 mortos.

Segundo as autoridades locais, a rebelião desta quarta-feira foi "rapidamente controlada" pelos guardas da prisão. O Departamento de Correções Paraíba classificou o incidente como um "simples tumulto".

De acordo com o Governador de Paraíba, Ricardo Coutinho, o motim foi um incidente isolado, sem nenhuma ligação com a guerra entre grupos criminosos rivais do Brasil, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e Família do Norte (FDN), que causaram um massacre em Manaus e outros incidentes violentos no norte e nordeste do país nos últimos meses.

A Secretaria de Segurança da Paraíba abriu uma investigação administrativa para averiguar como é que um preso conseguiu recorrer a uma arma, com a qual assassinou dois homens, identificados como Darlan Alves dos Santos e Nunes dos Santos Maelson.

Nestes últimos dias, têm sido vários os conflitos em prisões brasileiras.

Dezenas de presos tentaram fugiram, esta semana, do Instituto Penal Antonio Trindade (Ipat), no Centro de Detenção provisória Masculino (CDPM).

Na Unidade Prisional do Puraquequara, quatro detidos foram encontrados mortos, na segunda-feira, embora não tenha havido registo de nenhum motim ou fuga.

Esta quarta-feira, o Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas (OHCHR) considerou, em comunicado, que os eventos não são "incidentes isolados", mas refletem "uma situação crónica de centros de detenção no país".

Já a organização Human Rights Watch (HRW), pediu ao Governo do Brasil para recuperar o controlo do seu sistema prisional, que, segundo a organização, está nas mãos de fações criminosas.