Trump proíbe pessoas transgénero de servirem o Exército

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse, esta quarta-feira, que as pessoas transgénero não serão autorizadas a servir o exército norte-americano.

Na sua conta de Twitter, Trump explicou que depois de se reunir com os "Generais" e "especialistas militares", chegou à conclusão de que as pessoas transgénero não podem servir o exército.

"Os nossos militares devem estar focados na vitória e não podem estar sobrecarregados com os enormes custos médicos e com as perturbações que os transgénero no exército envolveriam", escreveu, num conjunto de três diferentes publicações.

Mais uma lei de Obama revogada

A administração Obama tinha decidido, em 2016, abrir as portas do exército aos cidadãos transgénero. Já este ano, em junho, James Marris, secretário da defesa, decidiu atrasar o processo de recrutamento de cidadãos transgénero em seis meses. Vários membros do partido republicano opuseram-se, desde início, à possibilidade destes cidadãos servirem o exército.

Uma comissão independente estima que, em 2016, 2 450 pessoas dos 1,2 milhões de membros ativos do exército são transgénero.