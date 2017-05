Donald Trump reúne com ministro dos Negócios Estrangeiros russo esta quarta-feira

Hoje às 08:07, atualizado às 08:14 Facebook

O Presidente dos Estados Unidos vai receber, esta quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergueï Lavrov, o encontro de mais alto nível de Donald Trump com um responsável russo desde que chegou ao poder, anunciou a Casa Branca.

A reunião vai ter lugar às 10.30 horas (15.30 em Portugal continental), segundo o programa oficial divulgado na noite de terça-feira pela Casa Branca.

Na sua primeira visita a Washington em quatro anos, Sergueï Lavrov deverá primeiro encontrar-se com o seu homólogo norte-americano, Rex Tillerson, como tinha sido revelado anteriormente.

O Departamento de Estado norte-americano anunciou na segunda-feira que os chefes da diplomacia dos Estados Unidos e da Rússia se vão reunir hoje para discutir "a necessidade de pôr termo à violência no leste da Ucrânia" e os esforços para "estabelecer as bases para um acordo político" para o conflito na Síria.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo realiza desde terça-feira uma visita de trabalho aos Estados Unidos que inclui ainda a participação na reunião ministerial dos países membros do Conselho do Ártico, que decorre entre hoje e quinta-feira em Fairbanks, no Alasca.