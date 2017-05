Homem dorme junto ao cadáver da mulher durante uma semana

Hoje às 17:48 Facebook

Wendy Davison não resistiu à batalha contra o cancro e morreu no mês passado, em Derby, Reino Unido. Esta semana, o marido contou o que o levou a passar seis dias ao lado do cadáver da mulher.

A luta de 10 anos contra um tumor cervical terminou da pior forma para a mulher de Russell. O homem ficou de coração partido e não queria que o corpo de Wendy fosse levado para uma morgue. Apesar de pouco habitual, trata-se de um procedimento legal e à BBC o tribunal de Derbyshire confirmou que Russel tinha reportado a morte de Wendy.

"A morte é um assunto tabu na nossa sociedade. Parece que ninguém quer falar sobre isso", disse em declarações à BBC."Eu não queria que ela fosse para uma morgue. Queria tratar de tudo na casa da nossa família. Era importante que o corpo estivesse no nosso quarto para que eu dormisse no mesmo espaço", disse.

Quando foi diagnosticado o tumor, em 2006, o casal decidiu seguir um tratamento à base de produtos naturais. "Não estávamos preparados para entregar a vida dela a médicos. Queríamos fazer a nossa própria investigação", justificou.

Em 2014, devido à evolução do tumor, foram dados seis meses de vida à mulher. O casal decidiu viajar pela Europa, numa aventura que apenas terminou em setembro de 2016, quando as dores se tornaram insuportáveis. Wendy Davison acabaria por morrer no final de abril.