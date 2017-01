"El Chapo" extraditado para os EUA

Ontem às 23:21 Facebook

O narcotraficante mexicano "El Chapo" foi, esta quinta-feira, entregue às autoridades dos EUA, revelou o governo do México.

"O governo entregou o senhor Guzman às autoridades dos EUA", disse o ministro mexicano dos Negócios Estrangeiros.

O narcotraficante encontra-se, ainda, na cidade nortenha de Ciudad Juárez enquanto aguarda que as autoridades norte-americanas o transportem para Nova Iorque, confirmou à agência noticiosa Efe fonte do Ministério do Interior do México.

O líder do cartel de Sinaloa era um dos homens mais procurados do mundo até ser detido em janeiro de 2016, após seis meses em fuga depois de ter escapado de uma prisão de alta segurança.

Guzman foi entregue às autoridades norte-americanas depois de o Tribunal Superior do México ter recusado os recursos interpostos pelo seu advogado, nos quais o narcotraficante se opunha à extradição, anunciaram as autoridades mexicanas, em comunicado.