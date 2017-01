Embaixador dos EUA despede-se de Portugal: "Vamos ter saudades"

Hoje às 13:59, atualizado às 14:32 Facebook

No dia da tomada de posse do 45º Presidente norte-americano, Donald Trump, a Embaixada dos EUA em Portugal partilha um vídeo da "terna despedida" do embaixador cessante, Robert Sherman, e a da sua mulher, Kim Saywer.

"É do coração que vos digo como foi incrível representar os Estados Unidos em Portugal. Entre os nossos países há uma amizade de séculos que vem desde os Pais fundadores dos EUA e vai continuar, e tem sido uma enorme honra para mim fazer parte dessa história de amizade", assim começa o discurso de Robert Sherman, que irá agora regressar à sua cidade natal, Boston, depois de - indicado por Obama - ter passado três anos em Portugal.

"Cidades grandes, pequenas vilas, praias maravilhosas, montanhas de cortar a respiração, ricas planícies. Este país realmente tem tudo", diz Kim Saywer, companheira de Sherman, no vídeo divulgado esta sexta-feira na conta de Facebook.

O embaixador cessante elogia a inovação, o empreendedorismo e a qualidade desportiva que encontrou em Portugal, lembrando, na mensagem de despedida, a vitória da seleção no Euro2016. Recorde-se que, ao longo da sua estadia no país enquanto embaixador norte-americano, Robert Sherman fez questão de, literalmente, vestir a camisola por várias vezes.

Sherman recorda também a recente virória portuguesa no campo diplomático, parabenizando António Guterres pelo seu novo cargo enquanto Secretário-Geral da ONU", recorda.

O vídeo termina com Sherman e Saywer, acompanhados pelo seu cão, a desejarem força a Portugal e aos EUA, exprimindo, na língua portuguesa, as saudades que vai ter do país.