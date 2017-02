Embaixador dos EUA para a Europa "aposta" na queda do euro

Hoje às 14:55, atualizado às 14:58 Facebook

A eurodeputada Ana Gomes (PS) disse esperar que o embaixador designado por Washington para a União Europeia, Ted Malloch, seja "chumbado" pelo Senado, considerando "inaceitável" a presença em Bruxelas.

"O embaixador foi designado e ainda tem que passar por uma confirmação no Senado, que espero que não aconteça, é inaceitável", disse Ana Gomes, em declarações à Lusa, lembrando que Malloch disse numa entrevista acreditar que "o euro pode colapsar no próximo ano, ano e meio" e considerou que o "Brexit" vai resultar no fim da UE, que comparou à ex-União Soviética.

Malloch fez "declarações inaceitáveis" sobre a UE, salientou a deputada europeia, que se associou à iniciativa lançada pelo seu colega de grupo político, o alemão Jo Leinen, de rejeição do embaixador, caso a nomeação se confirme.

Líderes de três famílias políticas no Parlamento Europeu (PE) - Partido Popular Europeu (PPE), Socialistas e Democratas (S&D) e a dos Liberais (ALDE) - associaram-se também a Leinen.

O deputado alemão interveio, na quarta-feira, perante o plenário do PE, pedndo ao presidente do parlamento, Antonio Tajani, que contacte os líderes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia para que recusem a acreditação de Malloch.

"O senhor Malloch revelou uma extrema hostilidade para com a UE e a ideia nuclear da integração europeia. Penso que deveria ser declarado "persona non grata" em Bruxelas", disse Leinen.

Os líderes do PPE, S&D e ALDE escreveram na quinta-feira a Donald Tusk e Jean-Claude Juncker pedindo-lhes que se recusem a receber as acreditações do embaixador norte-americano, caso este seja confirmado no cargo.