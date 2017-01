Embarcação com 110 pessoas naufragou na Líbia

Ontem às 23:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma embarcação com 110 migrantes naufragou na costa líbia e apenas quatro sobreviventes foram resgatados, indicou, este sábado, a Organização Internacional para as Migrações.

Um porta-voz da organização, Flavio di Giacomo, adiantou que mais detalhes sobre o sucedido serão dados depois de os quatro sobreviventes serem trazidos para terra.

Segundo a agência noticiosa italiana Ansa, foram recuperados oito corpos, mas as más condições do tempo têm dificultado as buscas, que ocorrem a 50 quilómetros da costa líbia.