Derrame de combustível causa mancha no mar no sul de Espanha

Uma embarcação que operava no porto de Algeciras, na província espanhola de Cádis, provocou um derrame no mar, depois de uma falha mecânica quando estava a abastecer num dos terminais do porto.

O incidente ocorreu por volta das 07 horas locais (06 horas em Portugal continental), quando uma embarcação embateu noutra de combustível num terminal da empresa Vopak, informou à agência EFE fonte da Autoridade Portuária.

Mancha de 300 por 20 metros de combustível

O derrame provocou a ativação por parte do terminal do Plano de Interior Marítimo (PIM), que deslocou os meios necessários para conter e recolher o combustível que foi derramado.

Num primeiro momento, a mancha expandiu-se ao longo do barco e, apesar da rápida atuação, as marés deslocaram parte do derrame até a zona sul da baía, entrando para a doca de El Saladillo e dirigiu-se também para a praia de Getares.

A autarquia de Algeciras ativou às 13.25 horas locais (12.35 horas em Portugal continental) o Plano de Descontaminação do Litoral em fase de pré-emergência diante da aproximação da mancha de 300 por 20 metros de combustível da praia de El Chinarral.

A polícia local e a proteção civil encontram-se já na praia de El Chinarral, já que os estudos das marés indicam que, em caso de chegar a terra, seria por esta zona ou por Punta de San García.

A Sociedade de Salvamento e Segurança Marítima (SASEMAR) está a tentar travar o avanço mediante os meios necessários, como barreiras, um barco de salvamento e outra embarcação da empresa Vopak.

Assim mesmo, a Delegação da Segurança Cidadã contactou o serviço de emergência da Andaluzia, que neste momento está a deslocar para a cidade um técnico para coordenar as ações e equipas em caso de necessidade.