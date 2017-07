Encontrada morta menina de três anos desaparecida em Espanha

Hoje às 10:43, atualizado às 11:10 Facebook

Uma criança de três anos foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira, depois de ter sido dada como desaparecida durante a noite, no município espanhol de Pizarra, em Málaga, enquanto jantava com a família.

Segundo o jornal "La Opinión de Málaga", o corpo foi encontrado pelas sete horas desta quinta-feira, junto a uma linha ferroviária por um maquinista da Renfe (entidade que explora a rede espanhola) que seguia de Álora em direção a Málaga e que se viu obrigado a parar o comboio com os passageiros a bordo.

A Guarda Civil, que confirmou a identidade da criança, está a investigar as circunstâncias da morte da pequena Lucía Hidalgo, cujo corpo foi encontrado a sete quilómetros do local onde a menina tinha sido vista pela última vez.

"Tristes notícias de Málaga, apareceu morta Lucía, a menina desaparecida durante a noite. As nossas mais sinceras condolências aos familiares", escreveu a Guarda no Twitter.

Lucía Vivar estava na esplanada do bar "La Estación", junto à estação de comboios de Pizarra, onde jantava com os pais e outros familiares, quando deixou de ser vista. De acordo com o "El Mundo", os pais tê-la-ão perdido de vista "por dois minutos".

O alerta foi dado às 23.30 horas de quarta-feira. Ao local, acorreram a Guarda Civil, as Polícias de Pizarra e Cártama, a Proteção Civil, bombeiros e mais de 300 membros da comunidade que iniciaram as buscas nas imediações.