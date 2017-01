Encontradas irmãs raptadas em criança há 30 anos

Rita Salcedas Hoje às 15:30, atualizado às 17:51 Facebook

A polícia norte-americana encontrou duas irmãs que, em 1985, desapareceram de Rhode Island, EUA, com a mãe. As raparigas foram localizadas em Houston, no Texas, a quase três mil quilómetros do local onde viviam há 18 anos.

Elaine Yates, a mãe das mulheres - agora adultas -, foi detida na segunda-feira e vai a tribunal esta quarta, depois de ter sido acusada de sequestro, disse a polícia local esta semana.

Segundo o tenente da polícia de Rhode Island, Joseph Philbin, uma pista anónima recebida pelas autoridades dois dias antes deste Natal levou à localização do paradeiro de Kimberly, Kelly e da suspeita de 69 anos.

No âmbito de uma investigação, que recorreu a bases de dados judiciais e a redes sociais como o Facebook, as autoridades conseguiram identificar as mulheres desaparecidas, comparando fotografias das irmãs em bebés com fotos atuais das suas cartas de condução.

Elaine dava-se pelo nome de Liana Waldberg, depois de, legalmente, em agosto de 2009, ter alterado a sua identidade, em Houston, Texas, onde vivia.

Kelly e Kimberly tinham, respetivamente, 10 meses e três anos quando desapareceram. As irmãs, agora com 32 e 35 anos, não estavam a viver com a mãe, diz a polícia, que assegurou que ambas estão de boa saúde.

O pai das vítimas, Russel Yates, que tomou conhecimento da detenção da antiga companheira no imediato, disse estar aliviado e ansioso por ver as filhas.

"Sempre tentei encontrá-las. Agora que finalmente consegui, elas é que têm de querer entrar em contacto comigo", disse Russel Yates ao jornalistas.

Quando questionado se Eliane devia ser condenada, Russel disse: "Isso não me vai ajudar, nem a ela nem a ninguém. Eu só quero ver as minhas filhas."

Em 1988, três anos depois do desaparecimento das filhas, o pai de Kim e Kelly contou a sua versão da história ao "Providence Journal". Em declarações da altura, Russel disse que a ex-mulher tinha descoberto que ele lhe era infiel, tendo chegado a ameaçar sair de casa a meio da noite com as crianças. Algumas semanas depois dessa e de outra discussão acesa - que acabou com Russel a agredir Elaine, - Yates chegou a casa à noite, depois do trabalho, e não encontrou mulher nem filhas.

Na altura, o caso foi divulgado no programa norte-americano "Os mais procurados da América" e originou milhares de telefonemas de todos os pontos do país, contou Philbin aos jornalistas, antes de garantir que as autoridades reviam o caso e falavam com Russel pelo menos uma vez por ano, todos os anos.

A polícia diz não ter conhecimento quanto ao local ou locais onde as irmãs viveram desde 1985 nem da altura em que foram para Houston. A possibilidade de as mulheres saberem terem sido levadas pela mãe ou de terem alguma informação quanto ao seu pai também são perguntas sem resposta.

É a segunda vez em menos de uma semana que a policia norte-americana anuncia que resolveu um caso de rapto. Na sexta-feira, as autoridades da Flórida acusaram uma mulher de ter raptado um bebé recém-nascido há 18 anos e de ter criado a criança como sua.