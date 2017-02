Encontrado a dez mil quilómetros de onde desapareceu há cinco anos

LPC Hoje às 15:42, atualizado às 15:56 Facebook

Anton Pilipa, de 39 anos, é o protagonista de um desaparecimento, com final feliz, mas ainda com muito por contar. Em 2012, deixou de dar sinal de vida à família, no Canadá, e só agora foi encontrado, a pé, numa estrada brasileira junto à Amazónia.

Em 2012, Anton Pilipa, um trabalhador humanitário em várias causas relacionadas com a pobreza no Canadá, iniciou tratamento para esquizofrenia. Pouco tempo depois mudou-se para longe da família e desapareceu, estado cinco anos sem que se conhecesse o seu paradeiro, apesar da campanha para o encontrar.

A jornada, cujos contornos se conhecem sem grande pormenor até ao momento, conheceu os seus capítulos finais em novembro, quando uma agente da polícia brasileira deu com ele numa estrada do estado da Rondônia.

Helenice Campos abordou Anton por perceber que algo estaria errado. O homem com aspeto de sem-abrigo, cabelo loiro comprido e roupas sujas não tinha identificação consigo e falava em inglês. Foi levado para o hospital, onde as autoridades tentaram identificá-lo, mas acabou por fugir em direção à selva da Amazónia.

Mais tarde, já em dezembro, voltaram a descobri-lo, em Manaus, e iniciou-se a busca pela família deste homem, que dizia ser canadiano.

A agente que estabeleceu o primeiro contacto, que também é cidadã canadiana (tem dupla nacionalidade), tomou então a responsabilidade de saber mais sobre o sujeito loiro que ajudou na estrada. "Pensei, se ele é canadiano, de certeza que consigo encontrar a família", lembrou agora que o caso teve um desfecho feliz.

A persistência de Helenice deu frutos quando, depois de algumas pistas erradas, encontrou o irmão de Anton Pilipa no Twitter. Na última segunda-feira, depois de a família ter reunido fundos para a viagem. Anton teve alta do hospital, onde recomeçou o tratamento para a esquizofrenia, e voou até Toronto, já na companhia do irmão. à sua espera, no aeroporto, tinha a mãe e um sobrinha.

A pé, por vários países

A dúvida persiste sobre o que motivou a fuga e por onde andou este homem, sem dinheiro, roupa ou documentos, durante cinco anos. Segundo o irmão, Stefan, pouco antes de desaparecer, Anton tinha sido acusado de um crime de agressão, não se sabendo se esse problema judicial estará ligado ao caso, revela a televisão pública canadiana.

Apesar de a família não o querer pressionar a pedir mais detalhes sobre estes cinco anos a deambular, Stefan contou aos jornalistas que o irmão tinha como missão ir à Biblioteca Nacional de Buenos Aires, na Argentina.

O objetivo terá sido cumprido, mas, como Anton não tinha identificação, a sua entrada foi barrada e o canadiano optou por iniciar uma viagem de regresso, até ser ser encontrado no Brasil.

Segundo o relato que fez à BBC Brasil, Anton conta que atravessou a América do Norte e a América do Sul maioritariamente a pé, mas também recorrendo a algumas boleias e a camiões onde se conseguia esconder. Não se sabe como conseguiu atravessar a fronteira de países como Canadá, EUA, México ou Brasil - numa viagem com mais de dez mil quilómetros - sem qualquer documento de identificação.

"Nunca me senti sozinho. Foram anos a pensar muito, a dormir ao relento. É simples viver, não precisamos de muitas coisas", contou à BBC. O céu foi o cobertor durante cinco anos e a alimentação encontrava-a em lixeiras ou com a ajuda da generosidade dos outros.

"Sei que tenho muita sorte em estar vivo, de alguém me ter ouvido para ser encontrado", confessou. Ainda assim, ao chega ao Canadá, foi detido devido às acusações judiciais e só depois libertado, sob fiança.