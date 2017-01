Entre Valls e Hamon, escolha a Esquerda

Alfredo Maia Hoje às 00:00, atualizado às 00:03 Facebook

Segunda volta das "primárias" designa, este domingo, o candidato socialista às eleições presidenciais de abril em França.

Propõem-se representar a Esquerda nas presidenciais francesas de 23 de abril e 7 de maio, mas as diferenças entre Manuel Valls, ex-primeiro-ministro, e Benoît Hamon, ex-ministro da Educação do seu adversário, são evidentes. Se for eleito, Hamon revoga o impopular Código do Trabalho que Valls fez passar no Parlamento sem votação. É um exemplo.

No campo do Partido Socialista e das pequenas formações associadas na "Bela Aliança Popular" para escolher o candidato comum, as opções clarificam-se este domingo, na segunda volta das "primárias cidadãs", entre Benoît Hamon (vencedor da primeira, com 36,03%) e Manuel Valls (31,48%). Trata-se de "escolher entre duas visões da sociedade", diz Valls.

"Não poderemos ganhar as eleições contra a ultra-Direita de (François) Fillon (os Republicanos) e a extrema-direita xenófoba dos Le Pen (Jean-Marie, o pai, fundador da Frente Nacional, e Marine, líder e candidata) sem uma Esquerda transformada e portadora de novas soluções", escreveu Hamon, esperando dos eleitores "toda a força necessária para unir a Esquerda".

Agastado com os resultados do primeiro escrutínio, Valls deixa o remoque: "Creio que a Esquerda é bela quando governa. Ela trai-se quando renuncia à dura tarefa de melhorar o quotidiano dos franceses, quando faz a escolha confortável de proclamar, quando promete o que sabe jamais poder ter".

O que promete Hamon (que deixou o Governo em 2014)? A rutura com as políticas de Valls, identificado com a ala direita do PS. A começar pelo Código do Trabalho, combatido durante meses nas ruas pelos trabalhadores. O pretendente à escolha "cidadã" promete revogá-lo, retomando o processo de redução do tempo de trabalho (que Valls aumentou) e dando mais força aos sindicatos nas empresas (diminuída na lei laboral).

Outras inovações de Hamon são o reconhecimento do "burnout" como doença profissional, a criação de uma taxa sobre os robôs, incidindo sobre a riqueza gerada com a substituição de pessoas por máquinas, o estabelecimento do direito universal de formação ao longo da vida e a garantia de maior pluralismo na investigação e no ensino da economia.

Noutros domínios, promete uma lei anticoncentração de meios de informação, o reconhecimento dos votos em branco para anular eleições e convocar novo escrutínio, a publicitação dos donativos a partidos superiores a 2500 euros, a afetação à Cultura de 1% do produto interno bruto (PIB), 50% de energias renováveis em 2025, a eliminação de obstáculos à integração de refugiados e vistos humanitários de proteção temporária.

Expulsar "pregadores de ódio"

Manuel Valls quer uma adenda à Constituição sobre a laicidade (foi com ele a crise do burquíni...), defende o reforço das polícias, dez mil lugares suplementares nas prisões, atuação contra o islamismo radical e expulsão dos "pregadores do ódio", e um orçamento da Defesa correspondente a 2% do PIB, como pretende a NATO, ao mesmo tempo que mantém o objetivo do défice abaixo dos 3%.

Propondo-se diminuir a carga fiscal sobre o trabalho suplementar, Valls promete aos empresários que criem empregos a concessão de financiamentos estatais sem juros e sem reembolso durante cinco anos. Para as relações laborais, acena com o reforço dos acordos de ramo de atividade de empresa e para a juventude um serviço cívico obrigatório de seis meses.

No plano ambiental, quer "consolidar o setor nuclear seguro", promete orientar apoios públicos à economia, prioritariamente para tecnologias de baixo carbono, e fundir num só os ministérios da Ecologia, Indústria e Ambiente.

Na Europa, Valls quer suspender o alargamento da União, o controlo de investimentos estrangeiros e uma iniciativa europeia para proteger os produtores do setor alimentar do poder das cadeias de distribuição.