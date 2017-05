Enxame de abelhas instala o caos em rua de Londres

Hoje às 19:09 Facebook

Um enorme enxame de abelhas paralisou o trânsito esta terça-feira, no bairro de Greenwich, em Londres, provocando o caos entre as pessoas que por ali passavam. Imagens do ataque foram partilhadas por transeuntes nas redes sociais.

Condutores e peões foram surpreendidos por milhares de abelhas enquanto circulavam numa rua de Londres, perto do famoso mercado de Greenwich. Em plena hora de ponta, as pessoas viram-se obrigadas a procurar abrigo dos insetos que invadiram a estrada.

Vídeos do ataque foram divulgados nas redes sociais, onde é possível ver as abelhas a voar perto dos carros e dos transeuntes.

Segundo a imprensa inglesa, não foi ainda fornecida explicação para a fuga dos insectos, embora se pense que eram provenientes de um parque da zona.

Abigail Hering, dona de uma ourivesaria nas proximidades, que partilhou no Twitter alguns dos vídeos, descreve o momento como um "cenário de loucura", em que parte das pessoas que assistiam à aproximação do enxame gritavam e outras desatavam a rir.

"Quando saí do trabalho, dirigi-me até ao meu carro. Elas [as abelhas] estavam nos semáforos. Milhares delas estavam em cima dos semáforos. Foram descendo e de repente já estavam a zumbir à volta das pessoas."

Hering acrescentou que, na altura em que estava a filmar, olhou ao seu redor e percebeu que estava cercada pelos insetos, que "estavam por todo o lado".

Finalmente, foi contactado um apicultor que demorou cerca de uma hora para retirar o enxame do local. Ninguém terá sido picado.