Espancaram até à morte homem com dificuldades de aprendizagem

Hoje às 15:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Brendan Manson pensava que os dois homens que o penduraram numa árvore, o espancaram horas a fio e o abandonaram eram seus amigos. Filmaram tudo. Disseram-lhe: "Sorri para a câmara".

Amanhã, segunda-feira, será conhecida a sentença de Joshua Hack, de 21 anos, e Keith Lowe, de 22, acusados do homicídio de Brendan, de 23, ocorrido no dia e de julho do ano passado.

Brendan foi encontrado no dia seguinte, às 7.40 horas, sem roupa e inconsciente, num lago do Abbey Park, em Leicester, Inglaterra.

Os médicos do Walsgrave Hospital, em Coventry, contabilizaram 99 ferimentos. Entre eles, danos cerebrais, um pulmão colapsado e várias costelas partidas. Não havia hipótese de sobrevivência. Morreu nesse mesmo dia.

Sob o pretexto de que queriam passar algum tempo com ele no parque, os arguidos atraíram-no sem dificuldade para o local do crime.

Foi com muitas gargalhadas à mistura que Joshua e Keith filmaram o homicídio. A ideia, segundo a Polícia inglesa, era enviá-lo a alguém.

Joshua confessou o crime de imediato, mas Keith precisou de ser confrontado com a prova irrefutável do seu crime, o vídeo, para mudar o seu depoimento de inocente para culpado.