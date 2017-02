Espias matam irmão do ditador norte-coreano

Hoje às 12:30, atualizado às 12:41 Facebook

Kim Jon-nam, meio-irmão do ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, foi assassinado, esta segunda-feira, num aeroporto da Malásia, depois de ter sido envenenado por duas espias norte-coreanas.

De acordo com a agência noticiosa da Coreia do Sul, Kim Jong-nam foi vitima de envenenamento, no aeroporto de Kuala Lumpur. Segundo fontes governamentais, o homem terá sido atacado por duas mulheres, que o atingiram com agulhas envenenadas, no aeroporto da cidade da Malásia.

Tudo indica que as duas mulheres, que estão a ser procuradas pelas autoridades da Malásia, são espias a trabalhar para os serviços secretos da Coreia do Norte.

Até ao início do século era apontado como o principal sucessor do seu pai, Kim Jong-il, mas depois de ter tentado entrar no Japão, com um passaporte falso, foi perdendo credibilidade junto de elite política da Coreia do Norte.

Exilado pelo pai, viveu entre Macau e Pequim, na China, até à morte do antigo ditador, em 2011. Nos últimos anos permaneceu escondido, por recear que o atual líder da Coreia do Norte o encarasse como uma ameaça ao regime daquele país.