Esquiador sobrevive a queda acidental de 46 metros de altura

Um esquiador norte-americano caiu acidentalmente de um precipício com cerca de 46 metros de altura e sobreviveu.

Devin Stratton, de 25 anos, estava, na última semana, a esquiar na cordilheira Wasatch, Utah, EUA, quando sofreu uma grande queda.

Na última terça-feira, o norte-americano publicou, no Instagram, um vídeo editado no qual se vê a queda do precipício com cerca de 46 metros de altura.

"Não desejo que isto aconteça a alguém, mas foi uma sorte ter um vídeo", afirmou Stratton ao "The Washington Post".

Admitindo que a experiência foi um dos momentos mais assustadores da sua vida, o esquiador garantiu que não vai deixar a atividade.