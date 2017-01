Esta foto é a prova de que a balança também sabe mentir

Hoje às 17:11, atualizado às 17:17 Facebook

Laura Tickner é uma "blogger" e instrutora de fitness inglesa, que tem uma verdadeira legião de fãs nas redes sociais. Aluna na Universidade de Bath, no Reino Unido, avisa que as pessoas não devem confiar cegamente na balança.

Subir para uma balança e ficar triste com os resultados é um processo pelo que muitas pessoas têm que passar, especialmente quando dedicam largas horas do dia ao exercício físico.

No entanto, Laura Tickner, de 20 anos, que é conhecida nas redes sociais pelos seus treinos e pela boa forma física, fez um conjunto de publicações no Instagram para provar que as pessoas não devem ficar alarmadas depois de se pesarem.

Numa das publicações na página, que conta com quase 60 mil seguidores, confessa que se pesou antes de ir para a cama e que tinha mais cinco quilogramas do que de manhã. Apesar deste aumento de peso, a instrutora não está preocupada.

"Só porque tenho mais cinco quilos do que de manhã, isso não quer dizer que sejam cinco quilos de gordura. Vou acordar amanhã tal como acordei hoje", explica.

Na mesma publicação, a estudante diz que não comeu em excesso durante o dia. "O meu corpo parece tão diferente porque tenho o peso da água e da comida dentro de mim", disse a jovem.

A "blogger", que tem tentado provar que as imagens que muita vezes aparecem em contas do Instagram são pouco verdadeiras, pediu aos seus seguidores para não ficarem obcecados pelos números da balança.

"Parem de se pesar sempre que comem ou que bebem. Pesarem-se muitas vezes ao longo do dia só vai piorar os vossos resultados", referiu.

Neste sentido, recomendou que o melhor a fazer é verificar o peso logo ao início do dia, sempre à mesma hora, sem roupa e depois de ir à casa de banho, para ter um resultado verdadeiro.