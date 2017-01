Esta mulher acredita que tem as pernas mais longas do mundo

Hoje às 19:05, atualizado às 19:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma antiga modelo australiana acredita que tem as pernas mais longas do mundo e quer conquistar o título do Livro de Recordes do Guinness.

Caroline Arthur, de 39 anos, é uma antiga modelo australiana que vive em Melbourne e quer reivindicar o título das pernas mais longas do mundo, do Livro de Recordes do Guinness.

As pernas de Arthur medem cerca de 1,31 metros de comprimento, desde a anca até ao calcanhar. "Eu acredito que as minhas pernas são definitivamente as mais longas da Austrália e, tanto quanto sei, da América", afirmou a antiga modelo à "Barcroft TV".

De acordo com a imprensa australiana, mede aproximadamente 1,89 metros.