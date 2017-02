Estado Islâmico obriga crianças a conduzir camiões armadilhados

Hoje às 00:34, atualizado às 00:36 Facebook

O grupo extremista Estado Islâmico obriga as crianças e pessoas com deficiência a conduzirem camiões armadilhados e a fazerem-se explodir contra as forças iraquianas, denunciou o general norte-americano Matt Isler.

Os camiões ou carros blindados cheios de explosivos e conduzidos por um suicida, conhecidos pela sigla VBIED (bomba transportada por um veículo), são uma arma comum no arsenal do grupo extremista no Iraque, Síria e Afeganistão.

O general Matt Isler afirmou que o Estado Islâmico está a obrigar motoristas porque não tem voluntários, o que é um sinal de derrota inevitável do grupo extremista.

"Já os vimos a levar pessoas à força para um VBIED, empurrá-los para dentro e acorrentarem-nos", disse o general, durante uma entrevista feita esta semana a um grupo de jornalistas que acompanhou o novo secretário da Defesa dos Estados Unidos, general Jim Mattis, ao Iraque.

O general disse que já viram "crianças empurradas para um VBIED, pessoas incapazes de andar".

"Não sei se inscreveram como voluntários para a missão", acrescentou.

Segundo o general, as forças da coligação internacional lideradas pelos Estados Unidos também observaram em muitas ocasiões VBIED a mudarem de rota e esconderem-se atrás de edifícios ou outras estruturas.