Aulas de ioga com cabras fazem sucesso

Hoje às 20:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Aulas de ioga com cabras estão a fazer sucesso no estado do Oregon, nos EUA, e já têm 1200 pessoas em lista de espera.

Uma proposta feita pela mãe de uma criança que participava num aniversário na sua quinta de Albany, nos EUA, fez com que Lainey Morse juntasse a sua especialidade, a criação de cabras, e o ioga.

Há uns meses, esta mãe, uma professora de ioga, comentou que o espaço era perfeito para dar aulas e Morse concordou, mas deixou claro que as cabras tinham de fazer parte do projeto. Assim, nasceu uma ideia vencedora.

A dona da quinta explicou à comunicação social norte-americana que o facto de as cabras participarem nas aulas permite aliar o ioga à natureza e aos animais.

O "Goat Yoga" tornou-se um sucesso e as aulas são tão populares que cerca de 1200 pessoas estão em lista de espera para poder participar.

"A parte mais divertida para mim é observar as expressões das pessoas, quando uma pequena cabra se aproxima delas no momento em estão a fazer um exercício de ioga. É uma distração, mas uma distração feliz", afirmou Morse à "CNN".

A dona na quinta referiu que pode parecer um disparate, mas que o "Goat Yoga" está a ajudar verdadeiramente as pessoas, porque as cabras são animais terapêuticos e prestam auxílio a pessoas que sofrem de várias patologias, depressão ou deficiências.

O ioga com cabras não cura doenças, mas, de acordo com Morse, ajuda as pessoas a lidar com o que estão a passar.