Estátua de Hugo Chávez derrubada e incendiada por manifestantes

Estudantes venezuelanos derrubaram e incendiaram, sexta-feira, uma estátua do falecido presidente e promotor da revolução bolivariana Hugo Chávez, em Villa del Rosário, a 790 quilómetros a oeste de Caracas.

Segundo o presidente do Instituto Municipal do Ambiente, Orlando Finol, enquanto os estudantes derrubavam a estátua do falecido líder socialista, um grupo de manifestantes opositores queimaram uma portagem e teriam ainda causado danos materiais ao edifício da Câmara Municipal de Villa del Rosário e aos escritórios de um notário público.

Os opositores protestavam contra a convocatória de uma Assembleia Constituinte, junto da portagem, quando a Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar) interveio e reprimiu os manifestantes, que se deslocaram para o centro da povoação, onde mais tarde ocorreram os factos.

Teria sido durante o ataque ao edifício da Câmara Municipal de Villa del Rosário, que "um grupo de estudantes do Liceu Júlio César Salar, aproveitou a situação para derrubar e queimar a estátua do comandante Hugo Chávez" e causar ainda danos na praça onde estava colocada.

Um vídeo divulgado através das redes sociais dá conta do momento em que várias pessoas atiram a estátua para o chão, destruindo-a e pegando-lhe fogo.

Segundo, Bianneris Blanco, diretora do gabinete do alcaide Olegário Martínez, foram ainda subtraídos equipamentos e materiais da câmara municipal