EUA bombardeiam campos de jiadistas na Líbia

Hoje às 15:31, atualizado às 15:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Bombardeiros B-2 dos Estados Unidos atacaram dois campos de treino do grupo jiadista Estado Islâmico na Líbia, fazendo "várias dezenas" de mortos.

"Várias dezenas" de combatentes foram mortos nos bombardeamentos, afirmou o porta-voz do Pentágono, Peter Cook, num comunicado, precisando que os campos se situam a cerca de 45 quilómetros a sudoeste de Sirte (norte).

Os bombardeamentos foram feitos durante a noite e foram autorizados pelo Presidente norte-americano, Barack Obama.

O objetivo da operação foi eliminar combatentes do grupo extremista fugidos de Sirte, bastião dos jiadistas na Líbia desde junho de 2015 que foi retomado pelo exército líbio, com o apoio dos Estados Unidos, no outono.