EUA emitem deixam entrar 872 refugiados

Hoje às 19:11, atualizado às 19:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo norte-americano emitiu, esta terça-feira, autorizações de viagem para que 872 refugiados entrem no país, uma exceção à ordem executiva assinada sexta-feira pelo Presidente Donald Trump, decisão contestada interna e externamente.

A informação foi adiantada esta terça-feira pelo diretor interino da Agência de Alfândegas e Controlo de Fronteiras (CBP), Kevin McAleenan.

Estas exceções, disse Kevin McAleenan, são permitidas - no âmbito do decreto de Trump - quando os refugiados já estão prontos para iniciar viagem e um eventual bloqueio poderia causar-lhes "uma dificuldade indevida".

No entanto, as exceções já tinham sido concedidas - apesar do decreto Trump - pelo Departamento de Segurança Nacional (Homeland Security), que considerou que os refugiados já estavam "em trânsito" e que, no plano da segurança, já tinham passado na vistoria.

Na sexta-feira, o Presidente norte-americano assinou uma ordem executiva que proíbe a entrada a todos os refugiados durante 120 dias, assim como a todos os cidadãos de sete países de maioria muçulmana (Síria, Líbia, Sudão, Irão, Iraque, Somália e Iémen) durante 90 dias.

Os cidadãos daqueles sete países que possuem uma autorização de residência permanente nos Estados Unidos "não são afetados", disse no domingo ao canal NBC o chefe de gabinete da Casa Branca, Reince Priebus, adiantando, no entanto, que poderão ser submetidos a interrogatórios aprofundados à sua chegada ao país.

O período anunciado de 90 dias será usado para pôr em prática um sistema de verificação extremamente minucioso dos candidatos à entrada nos Estados Unidos.

A ordem executiva - que visa travar o acesso de terroristas aos Estados Unidos - provocou forte reação da comunidade internacional e controvérsia dentro do governo norte-americano. Nomeadamente, levou a um confronto entre Trump e a Procuradora-Geral interina, que foi despedida na noite de segunda-feira depois de ter questionado a constitucionalidade da ordem.

McAleenan admitiu que é justo dizer-se que a comunicação entre as agências governamentais sobre a ordem "não foi a melhor".

No entanto, disse que a emissão das autorizações de viagem foi feita em concertação com o Departamento de Estado.

No mesmo 'briefing', o secretário da Segurança Nacional, John Kelly, desmentiu notícias que dão conta que este tinha ficado de fora do planeamento da Casa Branca sobre a imigração. Ou seja, que desconhecia o conteúdo da ordem executivo assinada por Trump.

Kelly disse que viu dois rascunhos da ordem ainda antes de ser assinada na sexta-feira e que os advogados e responsáveis das agências governamentais estiveram envolvidos na sua elaboração. Também disse que sabia o que vinha a caminho porque Trump há muito que o tinha dito, quando era candidato presidencial.

No entanto, a Associated Press citou pessoas próximas de Kelly que disseram que este desconhecia os pormenores da diretiva até perto da hora em que Trump a assinou.