EUA faz advertências a Pequim sobre mar da China e comércio

A Casa Branca advertiu, esta segunda-feira, a China de que os Estados Unidos vão defender "os seus interesses e os interesses internacionais" no mar da China meridional e de que o comércio deve ser "uma rua com dois sentidos".

No seu "briefing" de imprensa diário formal, o secretário da Imprensa do Presidente Donald Trump, Sean Spicer, defendeu a postura cautelosa do novo Governo quanto às relações com Pequim, devido aos conflitos territoriais no mar do Sul da China, zona estratégica da Ásia onde Pequim controla ilhas disputadas.

Em matéria de trocas comerciais entre as duas potências mundiais, Spicer disse que Trump "compreende o mercado que a China tem e o desejo dos Estados Unidos de entrar mais nesse mercado, mas também reconhece que há uma série de preocupações com a forma como serão tratados ao entrar no mercado da China".

"A China é um grande mercado para os Estados Unidos, mas o comércio deve ocorrer nos dois sentidos", frisou o secretário de Imprensa de Trump.