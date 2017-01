EUA negam missão conjunta com a Rússia contra o Estado Islâmico

Hoje às 20:58 Facebook

Os Estados Unidos desmentiram, esta segunda-feira, que tenham feito qualquer missão conjunta na Síria com a Federação Russa contra o grupo que se designa por Estado Islâmico.

Fonte do Ministério da Defesa russo tinha garantido, esta segunda-feira, que as suas forças na Síria tinham recebido coordenadas de alvos daquele grupo, próximos de Al-Bab, no domingo, "do lado norte-americano, através de uma ligação especial com o quartel-general da coligação internacional" liderada pelos EUA.

O porta-voz da coligação, John Dorrian, classificou imediatamente a alegação russa como "propaganda".

Já o porta-voz do Pentágono, Jeff Davis, afirmou que os norte-americanos têm contactos diários com os russos para evitar incidentes aéreos nos congestionados céus sírios.

Mas adiantou que esta rotina não tem tido alterações e que os EUA insistem há meses que não coordenam nem partilham alvos com os russos.