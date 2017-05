EUA podem enviar três mil soldados para o Afeganistão

Hoje às 08:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a estudar uma nova estratégia para o Afeganistão que inclui o envio de três mil soldados, elaborada por assessores da defesa e política externa.

Funcionários norte-americanos indicaram ao jornal norte-americano "The Washington Post" que o envio de mais tropas tem como objetivo voltar à mesa de negociações com os talibãs.

Segundo o jornal, a nova estratégia foi delineada pelo tenente-general H.R. McMaster, assessor de Segurança Nacional do Presidente dos Estados Unidos.

Caso o novo plano avance, o número de soldados norte-americanos vai passar de 8400 para 11.400, sendo que seriam, a partir de agora, os militares do Pentágono - e não da Casa Branca -, os responsáveis pelo envio ou retirada de novas tropas.

Os Estados Unidos tinham cem mil soldados destacados no Afeganistão durante a presidência de Barack Obama quando o líder da Al-Qaida, Osama Bin Laden, foi morto na sequência de uma operação levada a cabo, em 2011, no vizinho Paquistão.

Os que se opõem a esta nova estratégia intervencionista argumentam que nem sequer naquela altura Obama conseguiu obter concessões militares por parte dos talibãs.

Trump chegou à Casa Branca com a promessa de reduzir a intervenção militar dos Estados Unidos no exterior, mas também com a de combater o terrorismo.

Em 13 de abril, os Estados Unidos lançaram a bomba não-nuclear mais potente (GBU-43 Massive Ordnance Air Blast, MOAB), conhecida como a "mãe de todas as bombas", contra um complexo do EI em Nangarhar, dias depois de um militar das forças especiais norte-americanas ter sido morto na zona.