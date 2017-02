Republicanos querem propor a Trump imposto sobre o carbono

Hoje às 17:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Um grupo de ex-governantes republicanos está a defender a criação de um imposto sobre o carbono para combater os efeitos das alterações climáticas e quer propor este plano ao Presidente norte-americano, Donald Trump.

O antigo secretário de Estado Jim Baker (1989-1992, durante a administração de George H. W. Bush) lidera este grupo, que também integra, entre outros nomes, o ex-secretário de Estado George Shultz (1982-1989, administração de Ronald Reagan), segundo noticiou hoje a agência norte-americana Associated Press (AP).

Num artigo de opinião publicado na terça-feira à noite na edição 'online' do jornal "The Wall Street Journal", este grupo de republicanos ilustres argumentou que "os problemas com a atmosfera são cada vez mais evidentes e estão a crescer de uma forma que não podem ser ignorados".

O grupo vai reunir-se hoje com elementos da Casa Branca, incluindo o vice-presidente americano, Mike Pence, o assessor Jared Kushner (genro de Donald Trump) e Gary Cohn, diretor do Conselho Económico Nacional.

A filha de Trump e mulher de Jared Kushner, Ivanka Trump, também foi convidada para o encontro, de acordo com uma fonte próxima do processo citada pela AP, que não esclareceu se a empresária estará presente na reunião.

A fonte citada pela agência noticiosa norte-americana não estava autorizada a falar publicamente sobre este encontro e preferiu manter o anonimato.

Os impostos sobre o carbono são projetados para elevar o custo dos combustíveis fósseis e consequentemente para reduzir o consumo.

No artigo de opinião, Jim Baker e George Shultz detalharam que o seu plano prevê, entre outros aspetos, um aumento gradual do imposto, com dividendos devolvidos aos consumidores, e um retrocesso de medidas regulatórias promulgadas na administração de Barack Obama, incluindo o Clean Power Plan (plano de energia limpa).

Até à data, Donald Trump tem assumido uma posição inconclusiva sobre se e como vai tentar travar o aquecimento global e o aumento do nível do mar.

Antes de tomar posse, Trump reuniu-se com o antigo vice-presidente e reconhecido ambientalista Al Gore, mas também com o ator Leonardo DiCaprio, igualmente ativista ambiental. Mas também escolheu Scott Pruitt, um céptico das alterações climáticas (e um nome próximo da indústria de combustíveis), para administrador a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA, na sigla em inglês).

Será pouco provável que um imposto sobre o carbono seja bem recebido no Congresso, atualmente controlado pelos republicanos, que se opuseram fortemente à agenda climática do ex-Presidente Barack Obama.

No ano passado, os republicanos na Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso) aprovaram medidas simbólicas que se oponham a uma taxa sobre o petróleo bruto e a um imposto sobre as emissões de carbono.