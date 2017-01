EUA sancionam cinco russos com congelação de bens

Hoje às 01:05, atualizado às 01:06 Facebook

Os Estados Unidos sancionaram cinco russos no âmbito da chamada "Lei Magnitsky", criada em 2012 para congelar bens e interesses de russos acusados de violações dos direitos humanos.

Entre os cinco homens a quem foram impostas as sanções destaca-se Alexander Bastrykin, responsável pelo Comité de Investigação da Rússia, um homem próximo do presidente russo, Vladimir Putin, precisou, em comunicado, o Departamento do Tesouro norte-americano.

O comité dirigido por Alexander Bastrykin é como uma agência anticorrupção e só presta contas a Vladimir Putin.

Outros dois russos visados pela lei foram Andrei Lugovoi e Dimitri Kovtun, antigos espiões russos, identificados pelas autoridades britânicas como autores do envenenamento do antigo agente secreto russo Alexander Litvinenko, em 2006, em Londres.

Promulgada em finais de 2012, a lei permite sancionar responsáveis de graves violações dos direitos humanos cometidos contra quem tenta denunciar atividades ilegais de funcionários russos ou defender as liberdades e os direitos humanos na Rússia.

As sanções incluem proibição de viajar para os Estados Unidos e congelamento de ativos que possam ter em território norte-americano.

A lei tem o nome do advogado russo Sergei Magnitsky que morreu em 2009 numa prisão em Moscovo, quando investigava uma grande fraude fiscal cometida pelo Governo russo.

Os outros dois russos afetados pelas sanções são antigos os funcionários Stanislav Gordievsky e Gennady Plaksin, que os Estados Unidos consideram terem estado envolvidos no encobrimento da morte de Magnitsky.

A medida foi anunciada depois de os Estados Unidos terem, a 29 de dezembro passado, decretado sanções diplomáticas e económicas contra a Rússia por alegados ataques informáticos contra o Partido Democrático durante a campanha para as eleições presidenciais.