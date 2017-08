EUA testam com sucesso míssil balístico intercontinental

Hoje às 12:02, atualizado às 12:03 Facebook

A Força Aérea dos Estados Unidos lançou esta quarta-feira com sucesso um míssil balístico intercontinental desarmado a partir da base Vandenberg, na Califórnia, o quarto teste deste ano.

A unidade 30.ª Space Wing, daquela base, informou que o míssil Minuteman 3 foi lançado às 02.10 horas locais (10.10 horas em Portugal continental).

Uma declaração da Força Aérea indicou que o objetivo do teste é mostrar a eficácia, prontidão e a precisão do sistema de armas.

Os mísseis Minuteman são testados regularmente através de lançamentos a partir da base Vandenberg, a 209 quilómetros a noroeste de Los Angeles, mas este ensaio ocorreu em plena tensão com a Coreia do Norte, que lançou um engenho similar na sexta-feira.

Dados sobre o mais recente ensaio norte-coreano indicam que uma parte do continente norte-americano, incluindo Los Angeles e Chicago, estará ao alcance das armas de Pyongyang, de acordo com analistas, refere a agência noticiosa norte-americana Associated Press.