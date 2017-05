Ex-diretor do FBI vai ser ouvido no Senado em sessão pública

Hoje às 00:24, atualizado às 00:26 Facebook

O ex-diretor da polícia federal norte-americana, James Comey, vai testemunhar em sessão pública da comissão senatorial das Informações, anunciou esta entidade na sexta-feira.

James Comey foi demitido a 9 de maio pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

A comissão senatorial das Informações está a investigar as alegadas relações entre a campanha eleitoral de Trump e os dirigentes russos.

O testemunho, ainda sem data, vai ocorrer depois do feriado de 29 de maio, o Memorial Day, que homenageia os homens e mulheres que morreram no cumprimento do serviço militar norte-americano.