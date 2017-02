Ex-fotógrafo de Obama usa Instagram para enviar mensagens a Trump

Hoje às 17:29, atualizado às 17:40 Facebook

Desde que criou a sua conta pessoal de Instagram, no dia 21 de janeiro, o fotógrafo pessoal do ex-presidente Obama, Pete Souza, já conseguiu atrair mais de 800 mil seguidores. Agora, há quem diga que as suas publicações surgem em momentos estratégicos.

Se o objetivo de Pete Souza passa por criar um paralelismo entre a política de Obama e Trump, já está a conseguir. O jornal britânico "The Guardian" deu conta de uma série de exemplos de publicações que parecem criticar os primeiros dias do mandato de Trump, à medida que recordam a presidência de Obama.

Há duas semanas, depois de Donald Trump ter assinado a polémica ordem executiva que proibia temporariamente a entrada de cidadãos vindos de sete países de credo muçulmano, Pete Souza partilhou uma fotografia do ex-presidente a falar com uma criança refugiada de um país islâmico, em Kuala Lumpur, Malásia.

Quando, no fim de janeiro, Trump nomeou Neil Gorsuch para o Supremo Tribunal, Souza publicou uma fotografia de Obama com a sua escolha para o cargo, Merrick Garland, que, no ano passado, os republicanos não quiseram considerar para a função. "Merrick Garland. Estou só a dizer", escreveu Souza.

Dia um de fevereiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisou o seu homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, que iria enviar tropas para travar os "bad hombres" (homens maus) no México, caso os militares daquele país não os conseguissem controlar. No mesmo dia, Souza partilhou uma fotografia de Obama e Peña Nieto a beberam tequila, em 2013.

Poderá ter sido na mesma linha de pensamento que Souza publicou uma imagem de Obama com Malcom Turnbull, primeiro-ministro australiano, num jantar de gala, no Laos, em setembro último. A partilha surge depois de relatos darem conta de que uma chamada telefónica acesa entre Trump e Turnbull teria deteriorado as relações entre os dois países. Entretanto, Trump acusou essas notícias de serem "falsas", esclarecendo que a conversa foi "muito cívica".

Depois de o "New York Times" ter noticiado, este domingo, que reuniões na Casa Branca estavam a ser realizadas sem luz elétrica, porque os empregados não conseguiam encontrar os interruptores, Souza partilhou uma fotografia de Obama a conduzir uma reunião, com uma chamada de atenção para as "malditas luzes."

Uma das publicações que causou mais interesse por parte dos internautas foi uma fotografia de uma reunião na Sala Oval com três conselheiras. Pela descrição da imagem, Pete parece querer fazer uma chamada de atenção para a falta de mulheres no gabinete de Trump.