Exército sírio recuperou parte de Palmira ao Estado Islâmico

As forças governamentais sírias entraram esta quarta-feira em Palmira após combates com o grupo extremista Estado Islâmico (EI) que controla aquela cidade antiga situada no centro da Síria.

"O exército entrou num bairro do oeste de Palmira e tomou o controlo de uma parte desse setor", disse à agência de notícias francesa AFP o diretor do Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahman.

"Há combates e fortes bombardeamentos na cidade", acrescentou.

Um pouco antes, Abdel Rahman tinha dito que as forças leais ao Presidente sírio, Bashar al-Assad, se encontravam na periferia da cidade.

Apoiadas por bombardeamentos aéreos e tropas russas no terreno, as forças governamentais sírias tentam há semanas chegar a Palmira, avançando no deserto da província de Homs.

Os 'jihadistas' apoderaram-se de Palmira -- classificada pela UNESCO como património mundial da humanidade -- em maio de 2015, destruíram os mais belos templos e levaram a cabo execuções em massa no teatro antigo.

Foram expulsos da cidade em março de 2016, mas recuperaram-na em dezembro.

A agência oficial síria Sana tinha já hoje noticiado a tomada de controlo do Monte Hilal e de outras colinas em torno de Palmira pelo exército.

A UNESCO classificou como "crime de guerra" as mais recentes destruições do EI em Palmira, no tétraplo -- um monumento de 16 colunas erigido no fim do século III -, e no interior do Teatro Romano, datado do século II.