Explosão de foguete em armazém faz 14 mortos no México

Pelo menos 14 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas numa explosão num armazém de pirotecnia no estado de Puebla, no centro do México, durante os preparativos para a festa local.

A explosão ocorreu durante a noite na comunidade de San Isidro, na cidade de Chilchotla, onde dezenas de populares realizavam preparativos para a festa local, que se celebra a 15 de maio.

Segundo as investigações preliminares, um foguete explodiu quando foi lançado por populares no exterior, acabando por cair no armazém de pirotecnia, que fica ao lado da igreja.

Nove pessoas morreram no local e mais cinco nos hospitais da localidade, e cerca de 30 ficaram feridas com queimaduras de segundo e terceiro grau.