Exposição "Fascismo nunca mais" inaugurada em Paris antes das eleições em França

O Théâtre de La Ville de Paris inaugurou uma exposição sobre o 25 de abril com o mote "Fascismo nunca mais", a poucos dias da segunda volta das eleições presidenciais em França, que decorre no próximo domingo.

A mensagem, pendurada numa faixa de tecido branco à entrada, é "uma oposição frontal" à extrema-direita em França, disse à Lusa Emmanuel Demarcy-Mota, o diretor do teatro parisiense, sublinhando que a exposição foi pensada há cerca de um ano face à "probabilidade muito forte" da chegada de Marine Le Pen à segunda volta das presidenciais.

"É assumido e eu acho que é feito de maneira inteligente porque esse slogan não foi inventado agora contra a Marine Le Pen. Temos que lembrar que em 1974 dissemos 'Fascismo nunca mais'. Temos que lembrar e mostrar a novas gerações o que essa palavra quer dizer. É evidente que a Marine Le Pen é um fascismo", afirmou o franco-português.

A exposição "Revolução e democracia: A memória dos cravos" foi inaugurada esta terça-feira no arranque da oitava edição do festival Chantiers d'Europe, no qual Portugal volta a estar em destaque, assim como a Espanha, Grécia, Croácia, Reino Unido e Países Baixos, com espetáculos de teatro, dança e música até 24 de maio.

A mostra conta com uma instalação de cravos vermelhos, cartazes do período revolucionário português, painéis de fotografias, paletes de posters do 25 de abril e três curtas-metragens de Ana Hatherly, estando patente no Espace Pierre Cardin do Théâtre de La Ville de Paris, a alguns metros da Avenida dos Campos Elísios e do Palácio do Eliseu.

Para Emmanuel Demarcy-Mota, a arte e a educação pela arte são formas de combater a subida dos extremismos e, por isso, criou, em 2010, o festival Chantiers d'Europe em parceria com a cidade de Lisboa, então dirigida por António Costa.

"Em 2010 quando lançámos com o António Costa o Chantiers d'Europe era também dentro dessa visão. E não nos enganámos. Sabíamos que hoje era necessário chegar a um ponto em que tínhamos de ter uma afirmação clara contra a extrema-direita", afirmou o também encenador.

O diretor do festival disse, ainda, que quando criou o evento lhe deu o nome de "chantier - estaleiro" porque "a Europa nunca é uma coisa acabada, é uma forma de utopia necessária mas não uma ilusão", um palco do "diálogo e da diferença".

"Nestes cinco últimos anos senti o que se passou nos outros países da Europa. Sabíamos também que em França havia uma extrema-direita que sempre existiu. Não é nova, só que ganhou terreno", indicou o encenador, adiantando que para "construir um futuro positivo" era preciso construir o festival com artistas portugueses, espanhóis, gregos, "os que também sofreram dentro desta Europa com a crise económica".

Emmanuel Demarcy-Mota defendeu que o combate à "subida dos nacionalismos" que representa "um risco para a democracia em França mas não só" faz-se pelas "armas da cultura, do conhecimento e da história para ela não se repetir negativamente".

Ainda que não acredite que Marine Le Pen possa vencer as presidenciais, Emmanuel Demarcy-Mota afirmou que caso ela ganhasse continuaria a realizar o festival com os "amigos ingleses, portugueses, franceses, italianos, gregos" porque há "uma obrigação de resistir e de não ter medo".

O festival Chantiers d'Europe vai contar com o espetáculo "O limpo e o sujo" de Vera Mantero (04 de maio), a peça "Habrás de ir a la guerra que empieza hoy" com o ator português Cláudio da Silva (06 de maio) e "Brother" do coreógrafo Marco da Silva Ferreira (13 de maio).

Na programação portuguesa, há ainda "Sopa nuvem" da Companhia Caótica (19 de maio), "Do bosque para o mundo" de Miguel Fragata e Inês Barahona (20 de maio), e um espetáculo de voz e piano com Sérgio Godinho, o pianista Filipe Raposo e a participação especial da rapper Capicua(20 de maio).