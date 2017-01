"Façam com que os racistas voltem a ter medo", gritam manifestantes

Hoje às 16:33, atualizado às 16:46 Facebook

Manifestantes vestidos totalmente de preto e envergando bandeiras pretas protestaram contra Donald Trump nas ruas de Washington, antes da tomada de posse do 45.º presidente dos EUA.

A polícia surgiu no local, munida com bastões e viseiras, para tentar travar os manifestantes, que partiram montras e caixotes de lixo. Também no local, estavam membros das forças policiais em motos, de forma a encurralar os ativistas.

Alguns dos ativistas transportavam uma grande faixa que exibia a frase "Make Racists Afraid Again" (Façam com que os racistas voltem a ter medo). Outros também traziam guarda-chuvas e entoaram frases a insultar Donald Trump.