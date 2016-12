Família prendia menina de três anos numa caixa de madeira

JN Hoje às 00:48, atualizado às 00:54 Facebook

Uma família norte-americana fechava uma criança de três anos numa caixa de madeira por longos períodos de tempo. As autoridades salvaram a menina e já prenderam nove pessoas.

Depois de receber uma denúncia de maus tratos, a polícia de Pulaski County, no Estado do Indiana, deslocou-se, na madrugada da última quarta-feira, a uma habitação.

De acordo com o canal televisivo "WNDU", as autoridades encontraram na sala de estar uma menina de três anos fechada dentro de uma caixa de madeira, com aproximadamente 0,60 metros quadrados.

O xerife Jeffrey Richwine revelou à comunicação social que nunca tinha visto um caso como este e que acredita que os familiares trancavam a caixa da parte de fora, de modo a impedir a menina de sair.

A criança era mantida dentro da caixa, juntamente com lençóis sujos e insetos mortos, por longos períodos de tempo.

A polícia local está a investigar o caso e já foram detidas nove pessoas, entre elas, o pai da menina, Christopher Short, de 25 anos, a esposa, Donna Short, de 42 anos e Patricia Meeks, de 18 anos, que foram acusados de negligência. Os outros seis indivíduos, cinco dos quais são adolescentes, foram acusados de abuso infantil.

O estado de saúde da criança não foi divulgado.