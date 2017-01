Farta da má educação dos alunos, professora escreve carta emocionante

Hoje às 15:39 Facebook

"Estou farta da má educação de uma percentagem cada vez maior de alunos e do protecionismo dos pais", escreveu uma professora espanhola, numa carta tornada pública na segunda-feira.

Eva María Romero Valderas é professora em Marchena, uma localidade de Sevilha, em Espanha. Num ato de desespero, e de alerta para os pais que têm filhos na escola, escreveu uma carta ao jornal "La Voz de Marchena", que já se tornou viral.

Na carta, a professora destaca "a falta de educação" de uma franja cada vez maior dos alunos, que é acompanhada do "protecionismo dos pais", que querem que os filhos alcancem os objetivos "sem esforço e sem sofrer".

Mas, não são só os pais ou os alunos os alvos visados pela docente, que não poupa a administração das escolas, "que muda as leis que regem o trabalho dos professores sem fornecer o tipo de formação mais adequado".

Num extenso documento, lembra também a falta compreensão que diz sentir por grande parte da sociedade espanhola. A professora refere que perde tempo em casa a corrigir exames e a preparar as aulas, que gasta dinheiro do próprio bolso para melhorar o seu desempenho e que, com regularidade, escuta a expressão: "Que bem vivem".

"Gosto de ensinar. Gosto de estar com os alunos, gosto deles e de os encorajar. Considero-me um motor social de mudança, uma força geradora. Não sou um burro de carga disposto a aguentar até arrebentar", concluiu a docente.