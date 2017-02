Filho de Pelé condenado a 12 anos de prisão

Hoje às 15:41 Facebook

O Tribunal do Estado de São Paulo condenou, esta sexta-feira, o ex-jogador Edson Cholbi do Nascimento, filho de Pelé, a uma pena de prisão efetiva de 12 anos pelo crime de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de droga.

Edinho, como é conhecido o jogador, não foi ainda detido, aguardando que seja emitido o mandado de detenção, noticiou a agência AP.

O jogador tinha sido condenado em 2014 a 33 anos de prisão - agora reduzidos para 12 anos -, mas recorreu da sentença, estando desde então a aguardar em liberdade o resultado do recurso.

O caso que levou Edinho, um dos sete filhos de Pelé, à barra do tribunal remonta a 2005, quando se iniciou um processo em que o ex-jogador foi acusado de associação ao tráfico de droga.

Na altura, Edinho negou todas as acusações, mas admitiu que era consumidor de drogas, tendo o processo sido anulado pelo Tribunal Superior de Justiça do Brasil em 2008.

Mas o julgamento prosseguiu nos tribunais, centrado na acusação de lavagem de dinheiro, levando o tribunal de primeira instância a condenar Edinho e mais duas pessoas.

Edinho jogou no Santos durante os anos de 1990, sem muito sucesso, ao contrário do seu pai.