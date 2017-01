Filho e irmão de Presidente da Guatemala presos por fraude

Hoje às 09:30, atualizado às 09:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma juíza da Guatemala decretou a prisão preventiva de Sammy e José Manuel Morales, respetivamente, irmão e filho do Presidente do país, Jimmy Morales, acusados de fraude ao Estado no ano de 2013.

A juíza, Silvia de León, disse na quarta-feira, durante a audiência, que há indícios para considerar que ambos, pela sua relação com o Presidente, podiam criar obstáculos à investigação da procuradoria caso permanecessem em liberdade.

O irmão e filho do Presidente guatemalteco, detidos esta quarta-feira, estão acusados de participar em três adjudicações públicas irregulares no Registo Geral da Propriedade (RGP) no ano 2013 por um valor de mais de 200 mil quetzais (cerca de 24 mil euros), ainda que não tenham tirado benefícios económicos.

A decisão judicial, a pedido do Ministério Público, reconhece a possibilidade de ambos dificultarem o período de investigação, até ao final de março.

No início de abril está prevista a realização de uma audiência em que deverá ser decidido se vão a julgamento.

Estas três adjudicações irregulares foram descobertas pelas autoridades no âmbito de uma investigação que revelou que entre janeiro de 2012 e maio 2015 foi autorizada a assinatura de 16 contratos de trabalho anómalos no RGP, os quais receberam mais de 3 milhões de quetzais (cerca de 376 mil euros) como compensação por um trabalho não realizado.

Mais de vinte pessoas foram acusadas, incluindo a ex-chefe da entidade Anabela de León.