Força Aérea da Nigéria bombardeou campo de refugiados por engano

Hoje às 18:22 Facebook

Twitter

Partilhar

A Força Aérea da Nigéria confirmou ter bombardeado "acidentalmente", esta terça-feira, um campo de refugiados com uma centena de civis e trabalhadores humanitários. O número de mortos e feridos é indeterminado, mas poderão ser mais de uma centena.

O bombardeamento aconteceu em Rann, no estado de Borno, no nordeste do país, perto da fronteira com os Camarões.

Um responsável local, que pediu o anonimato à agência AP, contabilizou em uma centena o número de mortos no incidente, que já foi confirmado, oficialmente, pelo general Lucky Irabor.

Porém, o responsável pelas operações contra o grupo extremista Boko Haram no nordeste da Nigéria disse que terão morrido apenas "alguns" civis e que terão ficado feridos trabalhadores humanitários, incluindo nigerianos que trabalham para os Médicos Sem Fronteiras e o Comité Internacional da Cruz Vermelha, e dois soldados.

Um funcionário dos Médicos Sem Fronteiras e um habitante local afirmaram à agência AFP que terão morrido dezenas de pessoas quando o avião bombardeou um campo que acolhe indivíduos que ficaram sem casa na sequência da perseguição do Boko Haram.

As mesmas fontes indicaram que o bombardeamento foi acidental e acrescentaram que "pelo menos 25 pessoas foram mortas e muitas mais foram feridas". Os Médicos Sem Fronteiras falam em "120 feridos e 50 mortos" entre o seu pessoal.

O comandante Lucky Irabor adiantou ter dado ordens para a missão baseando-se em informação de que os insurgentes do Boko Haram estariam na zona, referida por coordenadas geográficas.

Segundo o militar, ainda é cedo para determinar se houve erro técnico, mas haverá uma investigação ao incidente.

O grupo Boko Haram quer instaurar um califado no norte da Nigéria, região maioritariamente muçulmana, ao contrário do sul, de maioria cristã.

Os ataques do Boko Haram mataram mais de 20 mil pessoas nos últimos sete anos, tendo criado 2,6 milhões de refugiados e instaurado uma grave crise humanitária.