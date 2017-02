Força aérea do Iraque matou 13 comandantes do Estado Islâmico

Hoje às 20:35 Facebook

A força aérea do Iraque atacou esta segunda-feira uma reunião de comandantes do Estado Islâmico (EI), anunciaram fontes militares iraquianas, sem especificarem se o chefe deste grupo radical, Abou Bakr al-Baghdadi, estava presente.

Os serviços de informações tinham vigiado uma coluna automóvel com vários comandantes do grupo, na qual estava Al-Baghdadi, informou, em comunicado, o Comando das Ações Conjuntas, que coordena a luta contra estes milicianos no Iraque.

Saída quinta-feira da região de Raqa - bastião do grupo na Síria -, a coluna deslocou-se para o oeste do Iraque, dirigindo-se para Al-Qaim, perto da fronteira.

No texto do comunicado, é adiantado que aviões de combate F-16 da força aérea iraquiana tinham atacado no sábado uma reunião de comandantes do grupo, mas não é especificado se Abou Bakr al-Baghdadi, que proclamou em junho de 2014 um 'califado' em territórios da Síria e do Iraque, estava presente.

"O ataque direto ao local da reunião provocou a morte a 13 comandantes do Daesh" (acrónimo em árabe do grupo), acrescentou-se no texto, que detalhou vários nomes dos mortos, sem mencionar o de Al-Baghdadi.

No texto deu-se também conta da morte de dezenas de membros do Daesh em outros ataques aéreos, feitos também no sábado e na mesma zona.

Desde que lançaram uma ofensiva para reconquistar terreno a este grupo, as Forças Armadas iraquianas proclamaram por várias vezes que o chefe do grupo EI tinha sido morto ou ferido.