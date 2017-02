Forças iraquianas iniciam ataque a pontos estratégicos do grupo extremista Estado Islâmico

Hoje às 08:03, atualizado às 08:07 Facebook

As forças de segurança iraquianas começaram, esta quinta-feira, uma operação contra o aeroporto de Mossul, um dos pontos estratégicos do lado oeste da cidade, ainda sob controlo do grupo extremista Estado Islâmico.

As forças especiais da polícia federal atacaram o aeroporto iraquiano, enquanto o exército atacou o quartel de Al Gazalani, um dos mais importantes do Estado Islâmico no sudoeste de Mossul, segundo anunciou o comandante das Operações Conjuntas, o general Abdelamir Yarala.

As forças iraquianas lançaram a 17 de outubro uma operação para recuperar Mossul, a segunda maior cidade do país, "capital" do grupo Estado Islâmico no Iraque há dois anos.