Foto de assessora de Trump na Sala Oval provoca polémica

Uma fotografia de Kellyanne Conway descontraída e com os pés em cima de um sofá durante uma reunião na Sala Oval está a gerar críticas na Internet, pela alegada falta de respeito demonstrada pelo espaço e convidados do presidente Donald Trump.

A fotografia da assessora de Trump - que se tornou famosa pela frase "factos alternativos" - foi tirada segunda-feira na Sala Oval, durante uma visita dos líderes de várias universidades tradicionalmente ligadas à comunidade afro-americana.

Na imagem, vê-se Kellyanne com as pernas debaixo do tronco em cima de um sofá a mexer no telemóvel, enquanto os convidados de Donald Trump rodeiam o presidente. Nas redes sociais, vários norte-americanos expressaram repulsa pela postura da assessora.