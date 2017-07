Fotografia da filha do presidente do Quirguistão a amamentar gera polémica

Hoje às 17:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A filha mais nova do presidente do Quirguistão, país da Ásia Central, gerou polémica após publicar uma fotografia a amamentar.

O debate é sobre a amamentação e a objetificação do corpo feminino. Para Aliya Shagieva, o seu corpo não foi feito para ser "sexualizado". A fotografia foi publicada em abril e tem vindo, desde então, a gerar controvérsia.

A imagem, que mostra Aliya em roupa interior a amamentar o filho, foi entretanto removida pela própria, após acusações de "comportamento imoral".

"Eu vou alimentar o meu filho a qualquer altura e em qualquer lugar em que ele precise de ser alimentado", lia-se na descrição da fotografia.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Para a filha do presidente, a polémica é resultado de uma cultura que hiper-sexualiza o corpo feminino. "O meu corpo não é vulgar. É funcional. O seu propósito é dar resposta às necessidades fisiológicas do meu bebé, não é ser sexualizado", afirmou Aliya Shagieva à "BBC Quirguistão".

Mas não foi apenas das redes sociais que Aliya recebeu reprovação. Os próprios pais, o presidente Almazbek Atambayev e a mulher, Raisa, "não gostaram da fotografia". "E é compreensível, visto que as gerações mais novas são menos conservadores do que a dos seus pais", afirmou Aliya.

São várias as fotografias partilhadas pela jovem no seu Instagram, acompanhada do marido e do filho.