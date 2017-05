Gémeas comemoram centenário com sessão fotográfica

Hoje às 17:42 Facebook

Prestes a completar um século de vida, duas gémeas brasileiras assinalaram a data com uma sessão fotográfica especial que já está a fazer sucesso na internet.

As gémeas Maria Pignaton Pontin e Paulina Pignaton Pandolfi, que estão perto de completar 100 anos de vida juntas (no próximo dia 24 de Maio), foram surpreendidas com um presente de aniversário antecipado.

Quando a fotógrafa brasileira Camila Lima soube da existência das irmãs do estado de Espírito Santo, através de meios de comunicação locais, não hesitou em contactá-las. Ao fazer a proposta para uma sessão fotográfica, Maria e Paulina concordaram logo.

"Sou apaixonada por idosos e já faz um ano que comecei a tirar fotografias engraçadas a pessoas mais velhas. Eu fotografo muitos casais jovens, por isso a minha paixão por fotografar casais idosos é uma boa forma de os inspirar", explicou Camila em declarações ao jornal britânico "Metro".

"Nunca tinha conhecido ninguém com 100 anos, muito menos gémeas." A fotógrafa considerou que este era um momento bastante especial que tinha de ficar registado para a eternidade.

Durante a realização da sessão fotográfica, as irmãs foram tratadas como duas princesas. Tiveram direito a cabeleireiro, maquilhagem e ainda vestidos a combinar. Habituada a trabalhar com pessoas mais velhas, Camila Lima ficou impressionada com o facto de as gémeas não demonstrarem qualquer tipo de limitação.

"Elas fizeram tudo o que eu lhes pedi e nunca se queixaram de estar cansadas. Estão muito felizes e satisfeitas com as fotografias."

Apesar de ambas se encontrarem agora em bom estado de saúde, Camila contou que uma das gémeas já passou por muita coisa. "Paulina já teve cancro no intestino e dois ataques cardíacos, mas conseguiu recuperar."

De acordo com o site brasileiro "Gazeta News", Paulina tem 6 filhos, 19 netos e 16 bisnetos, enquanto a sua irmã Maria tem 5 filhos, 12 netos e 7 bisnetos.