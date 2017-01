Genro de Trump vai ser conselheiro principal da Casa Branca

Ontem às 21:47 Facebook

O futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai nomear o genro Jared Kushner como conselheiro principal da Casa Branca, indicou a imprensa norte-americana.

Muito influente durante a campanha eleitoral, Jared Kushner desempenhou também um papel discreto na constituição da futura administração do sogro, mas ocupar um posto oficial levanta questões jurídicas.

"Jared Kushner está determinado a cumprir as leis federais sobre ética e estamos em contacto com o gabinete do Governo para a ética para sabermos que medidas tomar", disse o advogado de Jared Kushner.

Casado com Ivanka Trump, Jared Kushner lidera uma grande empresa imobiliária, que herdou do pai.

Jared Kushner é já incontornável em vários dossiês, segundo o "New York Times", salientando que a equipa de transição de Donald Trump pediu para serem enviadas para o seu genro todas as questões de política estrangeira que possam merecer o interesse do novo Presidente.

Segundo a imprensa, Ivanka Trump e Jared Kushner já deixaram Nova Iorque para se instalarem em Washington com os três filhos.

