GNR regasta 56 migrantes na ilha grega de Samos

Hoje às 10:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A Unidade de Controlo Costeiro resgatou na segunda-feira 56 migrantes, entre os quais 26 crianças, que viajavam numa embarcação de borracha na ilha grega de Samos.

Os migrantes - 26 crianças, 15 mulheres e 15 homens -- foram resgatados a noroeste da cidade de Samos pelos militares portugueses destacados nesta ilha grega, no âmbito missão da Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia (FRONTEX),

"No decorrer do patrulhamento foi possível detetar e intercetar uma embarcação de borracha, com cerca de 10 metros, que transportava mais de meia centena de pessoas", adianta a Guarda Nacional Republicana em comunicado.

Segundo a GNR, os migrantes "foram prontamente colocados a bordo da embarcação portuguesa por questões de segurança e transportados até ao porto de Malagari", em Samos, onde foram entregues às autoridades locais.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Das crianças resgatadas, oito aparentavam menos de um ano de idade, acrescenta.

Em menos de uma semana, a força portuguesa destacada em Samos já resgatou mais de 100 pessoas.

O principal objetivo da operação Frontex é prevenir, detetar e reprimir ilícitos relacionados com a imigração ilegal, tráfico de seres humanos e outros crimes transfronteiriços, contribuindo fundamentalmente para a salvaguarda de vidas humanas no mar através de missões de busca e salvamento.