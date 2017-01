Governo britânico acusado de ocultar teste nuclear falhado

Hoje às 14:40, atualizado às 14:41 Facebook

O governo britânico foi este domingo acusado de ter ocultado a existência de um teste nuclear falhado, em 2016, por uma fonte anónima da Marinha citada pelo 'The Sunday Times', semanas antes da votação da renovação do programa no parlamento.

A acusação surge nas páginas do jornal, que cita um alto responsável da Marinha britânica, sob anonimato, que revela que o teste de um míssil nuclear Trident II D5 não armado "sofreu uma falha grave" ao largo da Florida, em junho.

Confrontada hoje pela BBC com estas acusações, a primeira-ministra Theresa May recusou dizer se estava ou não a par do incidente, quando os deputados foram chamados ao parlamento para aprovar, a 19 de julho de 2016, a renovação do programa dos quatro submarinos nucleares Trident.

"A causa permanece 'top secret' (...), mas o míssil terá sido desviado da sua trajetória, dirigindo-se aos Estados Unidos após o lançamento a partir do HMS Vengeance, um dos quatro submarinos nucleares britânicos", diz a fonte anónima ao jornal.

"O fracasso desastroso do nosso primeiro teste nuclear em quatro anos trouxe um vento de pânico ao mais alto nível governamental e militar", acrescentou.

A mesma fonte diz ao jornal que o governo britânico optou por "esconder" o incidente porque era sabido "como a informação seria prejudicial para a credibilidade da força de dissuasão nuclear se fosse do conhecimento público".

"É um erro verdadeiramente catastrófico quando um míssil se dirige para a direção errada", afirmou hoje o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, antigo militante anti-nuclear.

Questionada pela BBC, a primeira-ministra Theresa May evitou responder e dizer se estava ou não a par do incidente quando os deputados votaram a favor da renovação do programa Trident, com um custo estimado de 41 mil milhões de libras (cerca de 47 mil milhões de euros).

"Tenho toda a confiança nos nossos mísseis Trident", disse apenas a governante, acrescentando que os testes são realizados regularmente.

Um porta-voz do Ministério da Defesa confirmou que a "Marinha britânica realizou em junho um ensaio de rotina de lançamento de um míssil Trident não armado".

O submarino "Vengeance e os seus equipamentos foram testados com sucesso. Temos confiança absoluta no nosso programa de dissuasão nuclear", acrescentou o porta-voz.

O Reino Unido é um dos três países da NATO que tem armamento nuclear, juntamente com a França e os Estados Unidos.