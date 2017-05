Governo confirma três lusodescendentes detidos na Venezuela

Hoje às 13:20, atualizado às 15:54 Facebook

Pelo menos três portugueses foram detidos nos últimos dias pelas autoridades venezuelanas quando se manifestavam contra o presidente da Venezuela.

A informação foi, este sábado, confirmada pelo governo português. O secretário de estado das Comunidades confirmou também, à TSF, a morte de um português de 31 anos, esta terça-feira.

Os três lusodescendentes foram detidos na sequência das manifestações que têm ocorrido na Venezuela nos últimos dias.

Fontes da comunidade portuguesa explicaram à Agência Lusa que as detenções ocorreram desde a última segunda-feira, na localidade de Los Teques, no Estado de Miranda, a sul de Caracas, e que inicialmente os familiares foram dados por desaparecidos, vindo depois a verificar que tinham sido detidos pelas forças de segurança.

Desde segunda-feira (15 de maio) que residentes em três localidades do Estado de Miranda (Los Teques, Santo António e San Pedro de Los Altos), levantaram barricadas em protesto contra as políticas do Governo do Presidente Nicolás Maduro.

Nessas três localidades vivem pelo menos duas dezenas de milhar de portugueses e luso-descendentes.

Os organismos de segurança reprimiram fortemente os manifestantes, com gás lacrimogéneo e tiros de borracha, uma situação que contrariou a população fazendo com que mais pessoas se unissem aos protestos.

Ao mesmo tempo que ocorrem as manifestações, dezenas de estabelecimentos comerciais foram saqueados por populares.

As estradas que ligam aquela localidade a Caracas e à autoestrada Regional do Centro (interior do país), permanecem bloqueadas pela população, com vários portugueses impedidos de se aproximarem dos seus estabelecimentos comerciais e desconhecendo em que estado se encontram.

Reforçados os bloqueios pelos manifestantes, as forças de segurança tentaram aceder àquelas localidades, desde la Colónia de Tovar (Estado de Arágua), mas a população local bloqueou também a passagem para o Estado de Miranda.

Na Venezuela, as manifestações a favor e contra o presidente Nicolás Maduro intensificaram-se desde 1 de abril último, quando o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) divulgou duas sentenças que limitavam a imunidade parlamentar e em que aquele organismo assumia as funções do parlamento.

Entre queixas sobre o aumento da repressão, os opositores manifestam-se ainda contra a convocatória de uma Assembleia Constituinte, formada a 1 de maio pelo presidente Nicolás Maduro.

Dados oficiais dão conta de que pelo menos 48 pessoas já morreram desde o início da crise.